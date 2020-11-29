«Спартак» — «Ротор»: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ротор», который состоится 29 ноября в Москве.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.65, «Ротор» не забьет за 1.94.



«Хозяевам не поможет Айртон, а это заметная потеря, он стабильно создавал остроту. К тому же, очки в последних турах красно-белым даются с трудом, но «Спартак» в данном случае все равно — явный фаворит. Хозяева должны выигрывать у одного из аутсайдеров чемпионата России. Разгрома тут не жду, волгоградцы в последнее время заиграли увереннее. И всё же разница в уровне исполнительского мастерства здесь должна сказаться. Забивают гости совсем мало».