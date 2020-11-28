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Тайсон — Джонс: прогноз Фрэнки Эдгара на бой двух легенд 29 ноября

Тайсон — Джонс: прогноз Фрэнки Эдгара на бой двух легенд 29 ноября
Ставки / Прогнозы 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс.

Ставка: победа Майка Тайсона за 1.61.

54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.

«Буду основываться на том, что видел, видео их тренировок и работы на лапах. Рой Джонс выглядел так, словно он стал медленнее, а ведь его стиль основывался на скорости, это его главный козырь и визитная карточка. Стиль Майка Тайсона основывался на мощи, и сейчас он выглядит так, словно не и потерял её. Так что выбираю в этом бою Майка Тайсона», — цитирует Эдгара BJPenn.

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