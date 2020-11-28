Тайсон — Джонс: прогноз Фрэнки Эдгара на бой двух легенд 29 ноября
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс.
Ставка: победа Майка Тайсона за 1.61.
54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.
«Буду основываться на том, что видел, видео их тренировок и работы на лапах. Рой Джонс выглядел так, словно он стал медленнее, а ведь его стиль основывался на скорости, это его главный козырь и визитная карточка. Стиль Майка Тайсона основывался на мощи, и сейчас он выглядит так, словно не и потерял её. Так что выбираю в этом бою Майка Тайсона», — цитирует Эдгара BJPenn.
- 28 ноября 2020
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
Партнерский контент