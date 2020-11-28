Блэйдс — Льюис: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 29 ноября 2020 года

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Кертис Блэйдс – Деррик Льюис в рамках UFC Fight Night.

Ставка: победа Кертиса Блэйдса нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией соперника за 2.20.

«Несмотря на то что дерутся третий (Блэйдс) и пятый (Льюис) номера рейтинга тяжеловесов, фаворит здесь слишком очевиден. Если победы Льюиса были скорее слабостью или ошибками его соперников, то победы Блэйдса обусловлены его мощной борьбой и свежестью: он единственный тяжеловес в топ-10 рейтинга FightMatrix, кому не исполнилось 30 лет.



Кертис Блэйдс полагается на борьбу, сносит своих соперников и бьет их на земле. У Деррика Льюиса нет борцовской базы и есть проблемы, когда с ним начинают бороться. При этом Кертис Блэйдс еще никого и никогда в профессиональной карьере не побеждал приемами, так что и Льюиса он будет переводить и бить на земле. Коэффициент 2.2 на победу Кертиса Блэйдса нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией соперника выглядит максимально привлекательным в этой паре.



Если вы не уверены в победе Кертиса Блэйдса, то присмотритесь к ставке «начнется третий раунд — да» за 1.89. Деррик Льюис умеет терпеть, а Блэйдсу часто нужно время, чтобы переломить соперника».