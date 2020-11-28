Тайсон — Джонс: прогноз Вадима Тихомирова на бой двух легенд 29.11.2020

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Майк Тайсон — Рой Джонс — младший.



Ставка: тотал больше 6.5 раунда за 1.87.

«Если бы они боксировали лет этак 20 назад, это была бы просто атомная бомба. Но они боксируют сегодня, поэтому мы должны воспринимать их поединок как некий перформанс. Они выйдут на ринг и попытаются побоксировать. Это все же интересней, чем если бы кто-то из них попал в ДТП или подрался вне ринга.



У этого боя мы практически каждый день узнаем новые особенности правил. Говорят, что будет восемь 2-минутных раундов. Говорят, что им будет рекомендовано не нокаутировать друг друга.



Мне кажется, что ставить на такой бой весьма сложно. Если они попытаются определить победителя, то им может стать Рой Джонс. С другой стороны, тут велика вероятность ничьей, такого себе церемониального исхода. Поэтому я бы поставил на то, что тотал раундов будет больше 6.5 или даже на то, что бой продлится все 8 раундов.



Максимально аккуратная ставка на тотал больше 6.5 раунда за коэффициент 1.87. И присмотритесь к победе Роя Джонса».