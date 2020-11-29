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Биатлон сегодня: расписание гонок, во сколько начало, где покажут

Биатлон сегодня: расписание гонок, во сколько начало, где покажут
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С 28 по 29 ноября в Контиолахти (Финляндия) проходит первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал Матч ТВ.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований

29 ноября
12:30 — спринт, мужчины.
15:40 — спринт, женщины.

В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, у которого положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.

В заявку женской команды были включены Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

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