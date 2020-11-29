«Спартак» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ротор».

Ставка: победа «Спартака» + тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

«Мне не понравился «Спартак» в матче с «Динамо». Считаю, большую часть встречи динамовцы вели игру, они были острее, проще создавали моменты. Но это было «Динамо», которое неплохо выглядело в последнее время. А здесь «Спартаку» играть с «Ротором». И если не брать очки здесь, то о каких чемпионских амбициях вообще можно вести речь. Надо выигрывать обязательно, несмотря на некоторые потери.



Волгоградцы не были плохи в последнее время. Но не хватает класса, чтобы реализовывать моменты. К сожалению, так уже было во многих встречах. Даже если вспомнить игру первого круга, то в ней «Спартаку» невероятно повезло. Уйму моментов «Ротор» не реализовал. Максименко сильный матч провел. Не исключаю, что сейчас «Ротор», по крайней мере, забьет. Оборона «Спартака» дарит моменты в каждой игре.



Но сам «Спартак», конечно, обязан забивать больше одного мяча. Здесь двух мнений быть не может. Все-таки один из лидеров играет дома с одним из аутсайдеров. Преимущество в классе надо реализовывать. Есть Ларссон, Понсе, Кокорин. Они должны проявлять лидерские качества.



Думаю, «Спартак» победит через тотал больше 2.5 мяча».