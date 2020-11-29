«Арсенал» – «Вулверхэмптон»: прогноз Александра Неценко на матч 10-го тура АПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Вулверхэмптон».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.

«Канониры» во всех турнирах проиграли пока 1 матч из последних 23, что является достижением для Микела Артеты. Кроме того, «волки» не побеждали в гостях у «Арсенала» в 9 матчах, начиная с 1979 года. Впрочем, лондонцы давно не забивают в чемпионате страны с игры, да и побед у них в последнее время поменьше, чем у команды Нуну Эшпириту Санту. «Волки» сейчас стабильнее, поскольку готовятся к играм в недельном цикле.



Хорошая новость для них – возвращение в оборону Коуди. Гости проиграли всего 1 матч из 6 в АПЛ. У «Арсенала» 4 поражения в 7 встречах, что не делает его обязательным фаворитом, тем более, у него тоже есть определенные потери. Виллиан и Парти под вопросом. Даже если выйдут на поле, то вряд ли сыграют много. Пепе дисквалифицирован, а Эльнени и Колашинац еще страдают от последствий положительных тестов на коронавирус".