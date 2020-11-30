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«Лестер» — «Фулхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 10-го тура АПЛ

«Лестер» — «Фулхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 10-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Фулхэм».

Ставка: «Лестер» забьёт больше 1.5 мяча и победит за 1.80.

«Лестеру» предстоит принять скромный лондонский «Фулхэм», положение которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Лондонцы плетутся на предпоследнем месте в зоне вылета АПЛ, набрав лишь четыре очка за девять игр. Отставание от безопасной 17-й позиции составляет два балла, причём занимающий её «Вест Бромвич» уже сыграл в 10-м туре.

В матче предыдущего тура «дачники» на своём поле уступили «Эвертону» (2:3). На второй тайм вышли при счёте 1:3, на 70-й минуте сократили разрыв, но наиграть хотя бы на ничейный результат не получилось. Хотя смотрелись хозяева местами предпочтительнее ливерпульцев.

Однако в Лестере «Фулхэму» даже зацепиться за очки будет крайне трудно, о победе говорить и вовсе не приходится. Состав у них довольно крепкий и интересный, но у Скотта Паркера пока никак не получается отладить игру в обороне. На данный момент она пропустила больше всех в первенстве — целых 18 мячей.

А у Джейми Варди и компании с голами как раз нет никаких проблем. Только один англичанин отличился 10 раз за 10 игр в английской Премьер-лиге и Лиге Европы, а всего у команды набралось за это время 30 результативных ударов. Впечатляет!

При таких раскладах вполне можно проверить П1 + ИТБ1 1.5 за коэффициент 1.80. Чуда от гостей не ждём, у них семь поражений в девяти турах. А на своём поле синие обычно забивают достаточно.

«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз: Варди отыграется за 0:3 от «Ливерпуля» на аутсайдере АПЛ
За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.
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