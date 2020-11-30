«Автомобилист» – «Салават Юлаев»: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.21.



«Пять поражений подряд, которые потерпели уральцы, прекрасно говорят о текущем состоянии команды. В последнем матче в Екатеринбурге ЦСКА устроил хозяева мастер-класс, разобрав их на детали, и одержал победу со счётом 5:1. Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк признал, что провальная серия должна стать хорошим тестом для него и его партнёров. Ветеран, несмотря на свои 42 года, не отбывает номер и играет лучше всех. Уверен, что его опыт и правильные слова помогут команде вернуть форму. Уфимцы не самый простой соперник, но иного выбора как умирать на льду и выкладываться по полной программе у екатеринбуржцев не остаётся.



«Салават Юлаев» по-прежнему остаётся командой настроения, от которой неизвестно что ожидать в следующей игре. В предыдущей встрече против СКА (2:3 Б) было потрачено много сил и энергии. Главный тренер Томи Лямся загнал ведущую тройку Сакари Маннинен-Маркус Гранлунд-Теэму Хартикайнен, которой явно не хватило свежести в концовке. В расположение молодёжной сборной уехали три хоккеиста основного состава — защитник Шакир Мухамадуллин, нападающие Родион Амиров и Даниил Башкиров», — сказал Канарейкин.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Ларсен не пустят Дацюка в топ-4 Уральцы потерпели пять поражений подряд, а «СЮ» сейчас вполне неплох.