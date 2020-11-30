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СКА – «Йокерит»: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 30 ноября

СКА – «Йокерит»: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 30 ноября
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Йокерит».

Ставка: победа СКА в основное время за 2.09.

«Восемь побед в последних девяти матчах, несколько впечатляющих камбэков, уверенная игра нападающих Владимира Ткачёва и Антона Бурдасова — за таким СКА приятно смотреть. Если бы в команде ушли от искусственно навязанной сверху ротации и определились с постоянными сочетаниями, то петербуржцы смотрелись бы ещё увереннее. В воскресенье клуб объявил об очередной сделке, выменяв у «Сочи» на трёх игроков из ВХЛ лучшего форварда южан Мальте Стремвалля. Зачем СКА седьмой легионер? Загадка века. Но в матче с «Йокеритом» шансы хозяев видятся выше.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2020, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Йокерит
Хельсинки
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Финская команда дико нестабильна, что может быть связано как с физической формой из-за последствий «короны», так и с отъездом в Северную Америку лучшего защитника Микко Лехтонена. Последние матчи в Нижнем Новгороде (2:3) и Подольске (3:4Б) «джокеры» провели неубедительно. К тому же в последний раз СКА дома проиграл «Йокериту» в январе 2017 года. Чуть рискну и возьму победу «армейцев» в основное время за 2.09», — сказал Канарейкин.

СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт
Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.
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