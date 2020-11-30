«Витязь» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Витязя» в матче за 1.33.



«Есть большое подозрение, что в предыдущем туре сразу два тренерских штата – «Йокерита» и «Витязя» — допустили стратегические ошибки, понадеявшись друг на друга. В «Витязе» подумали, что горячие финские парни не станут рвать пупы в преддверии матча с принципиальным соперником из Санкт-Петербурга. В «Йокерите» посчитали, что «витязи» аналогично не будут уродоваться, как бобики, в преддверии почти верных двух очков от Риги. В итоге все пупы были порваны, все бобики изуродованы и даже основной серии послематчевых буллитов не хватило. Но «Витязь» хоть что-то от этого поимел, тогда как «Йокерит» и тут с очком остался, и со СКА ничегошеньки не наберёт.



Теперь «Витязь» и вовсе может сорвать куш, который будет заключаться во временном (как минимум) выпихивании финнов из зоны плей-офф. СКА наверняка сделает своё дело, а вот подмосковной команде надо вышибать из рижан два очка, а это с каждым последующим матчем делать всё труднее, поскольку Скудра потихоньку наводит в своей команде порядок.



Но пока ещё «Витязь» выглядит сильнее рижан. Не слишком сильнее, но всё же. Это плюс. Минус: скорее всего, полного восстановления после матча с «Йокеритом» не получится. Значит, мы имеем равную игру с возможной ничьей в основное время. А дальше… У «Витязя» есть Даугавиньш, который, вообще-то, должен быть у Скудры в Риге. Но Каспарс давно уже насобачился приносить второе очко, когда первое уже заработано. Поэтому поднесёт ещё одно.



«Витязь» победит за пределами основного времени и выдавит «джокеров» из зоны плей-офф Западной конференции», — сказал Лебедев.