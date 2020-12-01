«Локомотив» — «Зальцбург»: трансляция матча, какой канал покажет в прямом эфире

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург». Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.60.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз: главный матч года для Кикнадзе, Николича и Гильерме У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И реальные шансы на выход из группы.