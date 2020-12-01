«Аталанта» — «Мидтьюлланн»: прогноз Константина Генича на игру 5-го тура ЛЧ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Мидтьюлланн» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 1.81.



«Переключаемся на Лигу чемпионов. «Аталанта» будет принимать «Мидтьюлланн». «Аталанта» чудовищно смотрелась в матче чемпионата против «Вероны», но до этого обыграла на выезде не кого-нибудь, а «Ливерпуль» (2:0).



Сейчас для «Аталанты» ситуация предельно проста. Впереди ещё решающий матч в гостях с «Аяксом». Но дома против команды, которая ещё ни одного очка не набрала, «Аталанта» должна брать своё.



Если вспомнить первую игру и прекрасный гол Алексея Миранчука, то «Аталанте» нужно подтверждать свой фаворитский статус.



Как говорил Николай Петрович Старостин (я уже неоднократно эту фразу применял), за плохой игрой должна идти хорошая.



«Аталанта» просто сильнее датского клуба. И она постарается ещё в первом тайме оформить себе комфортное преимущество, как это было в Дании.



Мой прогноз — «Аталанта» забьёт в обоих таймах за 1.6. Также думаю, что минимум в два мяча «Аталанта» победит. В крайнем случае будет расход. Возьму «Аталанту» с форой (-2) за 1.81», — сказал Генич.

«Аталанта» — «Мидтьюлланн». Прогноз: нет Миранчука — нет разгрома. Иличич пожалеет датчан В пяти последних матчах во всех турнирах бергамаски забили только три гола. С началом сезона не сравнить.