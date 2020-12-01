«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 2.29.
«Во-первых, это битва за первое место в Восточной конференции, и в случае победы «Авангард» обгонит «Ак Барс» по потерянным очкам. Во-вторых, эти команды уже играли между собой не далее как 23 ноября, и тогда в Москве верх взяли «ястребы» (3:0). Ну, вы помните тот антураж, когда матч был посвящён 70-летию омского хоккея и проходил на арене в Петровском парке и на игру ещё прилетел Яромир Ягр.
В-третьих, как помню, я тогда подметил, что между этими соперниками в принципе получаются малорезультативные игры. Отмотаем назад…
Этот сезон: 3:0 в пользу «Авангарда», 2:1 по буллитам в пользу «Ак Барса».
Прошлый сезон: 3:0 и 2:1 по буллитам в пользу «Авангарда», 3:0 в пользу «Ак Барса».
Да, ещё в феврале этого года были 5:3 в Казани в пользу «Ак Барса». Но это скорее исключение, подтверждающее правило. Боб Хартли и Дмитрий Квартальнов – строгие тренеры, возводящие дисциплину в абсолют. И для них гораздо важнее хорошая оборона.
В прошлый раз я играл на тотал меньше 4.5 шайбы в основное время – и оказался прав. Теперь я снова беру этот кэф, который составляет 2.29. Но одно уточнение: теперь я выбрал тотал меньше 4.5 с учётом овертайма и буллитов. Давайте чуть повысим коэффициент», — сказал Лысенков.
- 1 декабря 2020
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 30 ноября 2020
-
21:00
-
20:21
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45