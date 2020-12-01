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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».

Ставка: меньше 5 шайб в матче за 2.29.

«Во-первых, это битва за первое место в Восточной конференции, и в случае победы «Авангард» обгонит «Ак Барс» по потерянным очкам. Во-вторых, эти команды уже играли между собой не далее как 23 ноября, и тогда в Москве верх взяли «ястребы» (3:0). Ну, вы помните тот антураж, когда матч был посвящён 70-летию омского хоккея и проходил на арене в Петровском парке и на игру ещё прилетел Яромир Ягр.

В-третьих, как помню, я тогда подметил, что между этими соперниками в принципе получаются малорезультативные игры. Отмотаем назад…

Этот сезон: 3:0 в пользу «Авангарда», 2:1 по буллитам в пользу «Ак Барса».

Прошлый сезон: 3:0 и 2:1 по буллитам в пользу «Авангарда», 3:0 в пользу «Ак Барса».

Да, ещё в феврале этого года были 5:3 в Казани в пользу «Ак Барса». Но это скорее исключение, подтверждающее правило. Боб Хартли и Дмитрий Квартальнов – строгие тренеры, возводящие дисциплину в абсолют. И для них гораздо важнее хорошая оборона.

В прошлый раз я играл на тотал меньше 4.5 шайбы в основное время – и оказался прав. Теперь я снова беру этот кэф, который составляет 2.29. Но одно уточнение: теперь я выбрал тотал меньше 4.5 с учётом овертайма и буллитов. Давайте чуть повысим коэффициент», — сказал Лысенков.

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В пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось не больше трёх голов.
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