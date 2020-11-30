«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: не хуже плей-офф! Квартальнов и Хартли сделают красиво

В пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось не больше трёх голов.

1 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех «Ак Барса» идёт за 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 1 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 1 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (01.11.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На вторник, 1 декабря, запланированы сразу восемь матчей. Есть и несколько отличных вывесок. Гвоздь программы — битва «Авангарда» и «Ак Барса», которая стартует в Балашихе в 17:00 мск. Соперники пересекались около недели назад, тогда «ястребы» в день юбилея на «ВТБ-Арене» оказались сильнее.

Причём сделали это на удивление легко: забрали «конёк», имели внушительное преимущество в единоборствах. Впрочем, та неудача никак не повлияла на лидерство казанцев в Восточной конференции. Сейчас они занимают чистое первое место, опережая подопечных на Боба Хартли на четыре очка. Но при двух «лишних» играх.

С момента предыдущей встречи команды выходили на лёд по два раза. Сперва синхронно добыли непростые победы. «Авангард» управился в основное время, но у него и соперник был попроще. Со счётом 4:2 обыграл «Амур»: пришлось понервничать, победная шайба влетела в пустые ворота. «Ак Барс» тем временем по буллитам дожал «Металлург» (3:2 Б).

«Бетис» — «Эйбар». Прогноз: ещё один провал Пеллегрини, Фекира и Браво в Ла Лиге «Бетис» потерпел четыре поражения в пяти последних матчах и сполз к зоне вылета.

А в воскресенье лидеры Востока выступили по-разному. Подопечные Дмитрия Квартальнова быстро и без лишних разговоров убрали с пути «Северсталь». Почти сразу создали преимущество и смогли поберечь силы. Впрочем, от разгрома череповчан это не спасло. А вот омичи позволили «Куньлуню» вернуться в дело, хотя начали с 2:0. Но два очка всё же удержали.

Команды стоят друг друга. Квартальнов умеет работать над ошибками и настраивать хоккеистов, так сильно в движении и борьбе они больше не уступят. А состав за неделю стал ещё крепче: вернулись Тимур Билялов и Альберт Яруллин, наладил прицел Найджел Доус.

В противостоянии наблюдается любопытный тренд: хозяева непременно набирают очки на протяжении вот уже 12 матчей регулярного чемпионата. Десять побед и два поражения за пределами основного времени. А «Ак Барс» не побеждал «Авангард» в гостях аж с марта 2017 года. Произошло это во втором раунде Кубка Гагарина, ещё в Омске. А главными тренерами были Зинэтула Билялетдинов и Фёдор Канарейкин.

СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.

В общем, определённый перекос линии в пользу «ястребов» видится оправданным. Также любопытно, что в пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось не больше трёх шайб. Очень похоже, что нас снова ждёт напряжённый хоккей с приятным привкусом плей-офф, где цена каждого гола будет крайне высока.

Соответственно, мы бы выбирали между тоталом меньше 4.5 шайбы за 2.02 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 5.5 гола за 2.12. Больше того — линия позволять взять тотал меньше 5 шайб за нестыдный коэффициент 1.67.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 1 декабря 2020 года

Соперники прекрасно знают друг друга, да и предыдущая встреча состоялась всего неделю назад. Отомстить за те 0:3 — дело принципа для «Ак Барса», вот только в гостях казанцы не обыгрывали «Авангард» аж с марта 2017 года. В пяти из шести последних очных встреч забрасывалось не более трёх шайб. Ждём классного хоккея уровня плей-офф, при котором цена ошибки будет максимальной, а каждый гол способен стать ключевым.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02.