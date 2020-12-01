«Боруссия» М — «Интер»: ставка Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Интер».



Ставка: «Интер» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.59.



«Негоже такой сильной команде, как «Интер», плестись на последнем месте с двумя очками. Думаю, что «Интер» в Германии, как минимум, не проиграет. Тем более, что «Боруссия» из Менхенгладбаха стала чувствовать себя психологически более раскрепощенно после 10:0 по итогам двух матчей с «Шахтером» и лидерства в группе, а «Интеру» по силам опустить соперника из Германии с небес на землю. Ведь «Интер» в принципе не слабее «Боруссии» из Менхенгладбаха.



Ставить на чистую победу «Интера» все-таки не решусь из-за положительных тестов на коронавирус у Коларова, Брозовича и Паделли, но ставка на то, что миланцы не проиграют при тотале меньше 4,5 за коэффициент 1,74 выглядит привлекательно. Не каждый раз же «Боруссии» показывать феноменальную результативность. У «Интера» достаточно крепкая оборона чтобы Менхенгладбах перестал забивать помногу».

«Боруссия М» — «Интер». Прогноз: Лига чемпионов — не для Конте. Очередной провал итальянца «Нерадзурри» сохранят призрачную надежду на плей-офф только при победах в оставшихся матчах.