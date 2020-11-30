«Боруссия М» — «Интер». Прогноз: Лига чемпионов — не для Конте. Очередной провал итальянца

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 3.16. Поставить на ничью предлагают за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Интер» 01.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

«Боруссия М» — «Интер»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Ларсен не пустят Дацюка в топ-4 Уральцы потерпели пять поражений подряд, а «СЮ» сейчас вполне неплох.

1 декабря в Мёнхенгладбахе «Боруссия М» сразится с «Интером», начало запланировано на 23:00 мск. Единоличный лидер группы В сразится с аутсайдером квартета. Дальше как в анекдоте. Есть нюанс: первое место занимают немцы, а итальянцы оказались на дне. И ведь нельзя сказать, что всё не по делу.



«Жеребята» действительно чертовски хороши. Где-то им, конечно, повезло. В первом туре, например, «нерадзурри» смотрелись интереснее и создали больше. Однако в итоге едва ушли от поражения (2:2) благодаря голу Ромелу Лукаку в концовке. Дальше подопечные Марко Розе зацепились с «Реалом» (2:2) и дважды четвертовали «Шахтёр».



Несчастные «горняки» проиграли спаренные встречи с общим счётом 0:10. Больше того — они вполне могли пропустить раза в полтора больше. «Боруссия М» не стесняется отдавать мяч, зато контратаки и стандартные положения отлажены замечательно. Ну и высочайшая реализация: Алассан Плеа, Ларс Штиндль и Марку Тюрам не прощают.

«Бетис» — «Эйбар». Прогноз: ещё один провал Пеллегрини, Фекира и Браво в Ла Лиге «Бетис» потерпел четыре поражения в пяти последних матчах и сполз к зоне вылета.

Итог — восемь очков в четырёх турах и чистое первое место в группе. «Реал» отстаёт на один балл, «Шахтёр» — на четыре, «Интер» — на шесть. В чемпионате Германии дела складываются похуже, всё же игра на два фронта при коронавирусном календаре и короткой скамейке по умолчанию утомительна. Но выход в плей-офф ЛЧ и солидные выплаты от УЕФА перекроют средний старт в национальном первенстве.



А вот «Интер» в Лиге чемпионов — сплошная боль. В прошлом году не смогли выйти из группы. Сейчас шансы сохраняются, но многое должно совпасть. Вариантов нет — нужно добывать максимум в оставшихся поединках и надеяться на нужные результаты конкурентов. Иначе в лучшем случае придётся бороздить просторы Лиги Европы.



Разумеется, без невезения тут не обошлось. С «Шахтёром» имели подавляющее преимущество, упустили несколько бетонных моментов и ограничились нулевой ничьей. А с «Реалом» неделю назад просто обвидалились: чилийский полузащитник завёлся на ровном месте при счёте 0:1, получил два предупреждения за минуту, а в меньшинстве отыграться у мадридцев крайне сложно (0:2).

СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.

Накануне «нерадзурри» отвели душу на «Сассуоло», разгромив вторую команду Серии А со счётом 3:0. Конте сравнивает ситуацию с кораблём и штормом, вот только словесные игры никогда не были его сильной чертой. Болельщики «Интера» выступают за отставку специалиста (ладно хоть играть приходится без зрителей), которая наверняка уже состоялась бы, если б не огромная неустойка.



В общем, «нерадзурри» на столь нестабильном фоне нужно на заказ выигрывать в Мёнхенгладбахе. Тем удивительнее видеть котировки букмекеров, где наблюдается явный перевес в сторону гостей. Известных футболистов у итальянцев действительно больше, но непосредственно по качеству футбола «Боруссия» сейчас как минимум не хуже.



Плюс своё поле и психологическая устойчивость. Поражение не станет кошмаром, а ничья вообще с большой долей вероятности гарантирует попадание в плей-офф. Можно со спокойной совестью заниматься любимым делом: отдать территорию и караулить ошибки оппонента.

«Витязь» — «Динамо Р». Прогноз: латыши остановят Сёмина, Артюхина и Малыхина в Подольске Рижане — худший клуб КХЛ, зато пропускают в последнее время не так много.

Учитывая постоянные привозы обороны «Интера» в нынешнем сезоне, рано или поздно немцы своего дождутся. Потому логичнее играть против линии. Мы бы выбирали между классической ставкой 1Х за достойный коэффициент 1.74 и тоталом второго тайма больше 1.5 мяча за 1.83.



Логика следующая: до перерыва миланцы могут атаковать с оглядкой на свои ворота, но во втором тайме придётся раскрываться. «Жеребятам» же нет смысла отказываться от агрессивного футбола с эффективным прессингом. Во-первых, он даёт результат. Во-вторых, есть право на ошибку. В-третьих, яркая игра повышает трансферную стоимость исполнителей, а для «Боруссии» это значимый фактор. Так что должно быть весело.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Интер» 1 декабря 2020 года

«Боруссия М» показывает яркий футбол и много забивает, её первое место в квартете более чем заслуженно. «Интер» сохраняет минимальные шансы на попадание в плей-офф, но для этого нужно набирать максимум в оставшихся турах и надеяться на удобные результаты соперников. До перерыва «нерадзурри» могут атаковать с оглядкой на ворота, но во втором тайме будет не до осторожности. На наш взгляд, вторая половина поединка получится огненной, ведь «жеребята» обожают играть на встречных курсах.

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.83.