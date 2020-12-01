«Атлетико» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч 5-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Бавария» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.93.



«Большой перекос здесь в пользу «Атлетико», если смотреть на коэффициенты. Но это и понятно. «Бавария» не просто гарантировала себе выход в следующую стадию турнира, но даже первое место. И это после четырёх туров. Так складывается ситуация в этой группе.



Вроде бы «Баварии» и не нужно выкладываться в этой игре. Она может выйти вторым составом. Но, думаю, второй состав «Баварии» — это не так-то легко для мадридцев. Все захотят показать себя тренеру на таком уровне. А второй момент — у «Баварии» фантастическая победная серия в Лиге чемпионов, которую не хочется прерывать. Третий момент — я не очень себе представляю «Баварию», которая просто отбывает номер. Матч будет сложным для «Атлетико».



Я думаю, что надо поставить на вариант «Бавария» не проиграет» за 1.93. Такой коэффициент на любой матч «Баварии» мы увидим в лучшем случае через год. А возможно, и через несколько лет. Полагаю, что «Бавария» просто так не станет пропускать испанцев в следующую стадию турнира», — сказал Андронов.

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