«Брюгге» — «Зенит»: ставка Константина Генича на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Брюгге» — «Зенит» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Зенит» не проиграет за 1.70.



«5-й тур Лиги чемпионов. «Зенит» отправляется в «Брюгге», чтобы там залечь на дно. Как бы это банально ни звучало, и, может быть, мне не стоило это говорить, но ситуация такая, что «Зенит» на последнем месте и подходит к матчу с «Брюгге» с таким количеством проблем, что предположить это в конце ноября было очень сложно. Не сыграет Дзюба, есть проблемы у Караваева, у Кругового. Пропустит игру и Ловрен, и Оздоев.



Что касается «Брюгге», то у этой команды своя история и свои расклады. Но что может дать этот матч «Зениту»? Кроме репутационных моментов, практически ничего. «Зенит» потерял все шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Ещё остаются шансы на продолжение борьбы за еврокубковую весну. Но надо ли это «Зениту», учитывая плотность в чемпионате России? Может быть, лучше сосредоточиться на чемпионате России и не засыпать себя этим интенсивным графиком, хотя насколько он может быть интенсивным, если влететь в первом раунде Лиги Европы.



«Зенит» понёс очень много репутационных потерь в этой Лиге чемпионов. Были откровенно неудачные матчи с «Боруссией» и тем же «Брюгге», хотя там 20-25 минут смотрелись неплохо. Был и неудачный матч с «Лацио». Сейчас «Зенит» должен собраться и показать, что это действительно команда, что она может сыграть достойно.



Как бы пафосно это ни звучало, но флагман российского футбола, «Зенит» должен сыграть за своё честное имя. Постараться с таким ворохом проблем, которые свалились на команду, всё же не проиграть «Брюгге». Нужно сыграть достойно и выстоять против «Брюгге». «Зенит» должен сыграть за Петербург, за себя, за честное имя и не проиграть «Брюгге».



Дошло до того, что на матч «Брюгге» — «Зенит» я предлагаю ставку на то, что «Зенит» не проиграет. Букмекеры не верят в «Зенит». Его победа оценивается выше тройки. Расклады не в пользу «Зенита», но если питерцы соберутся и сыграют тактически грамотно, то могут и не проиграть «Брюгге». Мой прогноз на этот матч — «Зенит» не проиграет за 1.70.



Верю в то, что именно на этот матч команда Семака соберётся и не уступит», — сказал Генич.

«Брюгге» — «Зенит». Прогноз: Семак опять перестрахуется, Дзюба и Азмун не порадуют Действующего чемпиона России устроит только победа, иначе — четвёртое место в группе.