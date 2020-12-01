«Брюгге» — «Зенит». Прогноз: Семак опять перестрахуется, Дзюба и Азмун не порадуют

2 декабря состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит», группа F. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех российского клуба оценён в 3.36. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» 2 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы F Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» (02.12.2020)

Зима уже на дворе, групповая стадия еврокубков подходит к концу. Пришло время собирать камни, исправлять ошибки теперь просто некогда. В Лиге чемпионов добрались до пятого тура. Пока российские клубы обходятся без побед, хотя совместными усилиями провели уже 16 матчей.

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Самое болезненное положение, пожалуй, у петербуржцев. Перед пятым туром они идут на последнем месте в группе F. Отставание от третьей строчки, дающей право на выход в Лигу Европы, составляет три очка. Так что впереди команду из культурной столицы России ожидает, возможно, важнейший матч года.



Для того чтобы сохранить шансы на дальнейшее участие в евросезоне, подопечным Сергея Семака необходимо в Бельгии на стадионе «Ян Брейдель» обыграть местный «Брюгге». Бельгийцы идут на третьем месте с четырьмя баллами в активе, ничья их полностью устроит, ведь в Санкт-Петербурге победили они. Ответная встреча стартует в 23:00 мск.



В прошедшие выходные «Зенит» в Туле в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги играл с «Арсеналом». Табло зафиксировало нули, хотя гости имели заметное преимущество как по владению, так и по ударам. Не хватило точности, из 17 ударов по воротам в створ пришлось только два. Запороли несколько убойных моментов.

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Впрочем, сине-бело-голубые благодаря осечкам конкурентов всё равно вернули себе первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. У ЦСКА и «Спартака» набрано столько же, но находятся они ниже по дополнительным показателям. Не стоит забывать и о «Ростове», который теперь отстаёт всего на три пункта.



Хотя голова у руководства клуба, вероятно, сейчас занята совсем другим, поскольку во время поездки в Брюгге петербуржцы недосчитаются целого ряда ключевых футболистов. Центральный защитник Деян Ловрен перебрал «горчичников», а у Караваева, Оздоева и Вендела проблемы со здоровьем. Также травму в матче с туляками получил Артём Дзюба, но она оказалась не серьёзной.



В центре обороны вариантов просто не осталось: есть Данила Прохин, вернулся Дуглас Сантос, привыкший действовать на фланге. «Брюгге» — далеко не тульский «Арсенал», он будет спрашивать гораздо строже, особенно у себя дома. На своём поле бельгийцы даже отобрали очки у «Лацио», скатав с ним ничью (1:1). Да, тогда у итальянцев были большие проблемы с составом из-за коронавируса, но ведь и российский клуб сейчас явно не на пике формы.

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В девяти последних играх во всех турнирах «Зенит» одержал только две победы, в РПЛ получилось обыграть измотанный «Краснодар» и скромные «Химки». Любопытно также и то, что за это время чемпион России смог забить всего лишь 11 голов, восемь из которых пришлись на выступления во внутреннем первенстве. В Лиге чемпионов же предел достижений — только три гола за четыре игры.



На этот раз мы бы тоже не стали ждать много забитых мячей. Бельгийцев устроит и ничья, раскрываться им смысла нет, а петербуржцам пропускать даже один чревато. На наш взгляд, тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.70 выглядит вполне нормально. Ещё вариант — Х2 за 1.74. Эта игра для сине-бело-голубых — дело чести.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» 2 декабря 2020 года

«Брюгге» будет спрашивать гораздо строже, чем тульский «Арсенал», особенно на своём поле. Большого количества голов не ждём, ведь бельгийцев устроит и ничья, им раскрываться смысла нет, а «Зениту» даже один пропускать чревато. Сергей Семак традиционно аккуратно действует в гостях в еврокубках, а на фоне проблем в центре обороны риск тем более будет сведён к минимуму. Потому ждём закрытого футбола и не самой высокой результативности. Два-три мяча — вполне возможно, больше — вряд ли.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.70.