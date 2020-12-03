ЦСКА — «Вольфсберг»: смотреть онлайн, когда начало матча Лиги Европы

3 декабря состоится матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА ЦСКА — «Вольфсберг», группа K. Начало — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех австрийцев оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.



Букмекеры не уверены, что матч группы K Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.96, на пенальти — за 3.00, на удаление — за 4.50.

ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз: последний шанс Чалова, Влашича и Гончаренко в Лиге Европы За две последние игры «армейцы» нанесли 41 удар. В створ попали только пять раз.