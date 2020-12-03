«Фейеноорд» — «Динамо» З: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы УЕФА «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб.
Ставка: обе забьют — нет за 2.19.
Нельзя сказать, что успехи клуба из Загреба связаны только с везением. Тут есть сразу несколько техничных футболистов, хорошо отлажены контратаки, а на последнем рубеже надёжен Доминик Ливакович. Именно он стал первым номером сборной Хорватии после того, как Даниэль Субашич завершил международную карьеру.
И всё же восемь очков кажутся перебором. «Фейеноорд» произвёл даже более цельное впечатление, хотя результаты скромнее. Тут полный порядок с организованностью и прессингом. Опытнейший Дик Адвокат своё дело знает. Скажем, в Москве неделю назад голландцы на удивление спокойно сдержали в меньшинстве ЦСКА (0:0).
Ударов красно-синие нанесли предостаточно, однако по-настоящему острых моментов практически не было. Пожалуй, шансы южан справедливо оцениваются выше. Состав у них поинтереснее, плюс своё поле. Напрягают несколько факторов. Первый — гости не играли в выходные в национальном первенстве и должны быть свежее. Недельный цикл при столь жутком графике — большое преимущество.
Второй — дисквалификация Николая Йоргенсена, который удалился в Москве. Это ключевой исполнитель группы атаки, в позиционном нападении он бы сильно помог. И третий — гостей полностью устроит ничья. То есть они с огромной долей вероятности отдадут территорию и усядутся в оборону. Центральные защитники и вратарь у синих в порядке, пробить этот блок непросто.
Победа «Фейеноорда» по владению и угловым с форой — отличные варианты, но на момент написания текста этой линии у букмекеров не было. Мы бы выбирали между «обе забьют — нет» за 2.19 и тотал меньше 2.5 мяча за 2.07. Пока хорваты на групповом этапе не пропускали — разница голов 4:0.
Цена ошибки для голландцев высока, в случае поражения даже победа над «Вольфсбергом» в Австрии может оставить за бортом турнира. Потому раскрываться и лезть вперёд большими силами они раньше времени не рискнут. Раз так, большое количество голов мы вряд ли увидим.
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