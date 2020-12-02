«Фейеноорд» — «Динамо З». Прогноз: Адвокат упрётся в защиту хорватов и даст ЦСКА надежду

3 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Фейеноорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.32. Поставить на ничью предлагают за 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Динамо З» 3 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Фейеноорд» — «Динамо З» (03.12.2020)

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

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3 декабря в Роттердаме «Фейеноорд» на стадионе «Де Куйп» сразится с загребским «Динамо», начало — в 20:55 мск. Это группа К, где выступает ЦСКА. Правда, пока совсем неудачно. А вот голландский и хорватский клубы после четырёх туров возглавляют квартет. У гостей восемь очков, у хозяев — пять.



Третье место занимает «Вольфсберг» с четырьмя баллами, ЦСКА с тремя очками идёт последним. Строго говоря, синим сильно повезло остаться без поражений. Нулевую ничью в Москве все помнят: там красно-синие создали предостаточно, однако из-за кошмарной реализации успеха не добились.



В первом туре «Динамо» в родных стенах смотрелось даже хуже «Фейеноорда», однако на 73-й минуте осталось в большинстве. В атаке за оставшееся время придумали немногое, зато нули удержали. В третьем туре не повезло австрийцам. Хорваты тоже смотрелись вяло, однако ещё до перерыва опять получили численное преимущество.

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Нанесли всего два удара в створ, но этого хватило. Единственный мяч состоялся на 76-й минуте (1:0). А неделю назад разбили «Вольфсберг» на выезде (3:0). Вроде бы счёт солидный, на деле первый час хозяева даже имели преимущество. Затем гости отличились, игра раскрылась. Ещё два мяча пришли в концовке.



Нельзя сказать, что успехи клуба из Загреба связаны только с везением. Тут есть сразу несколько техничных футболистов, хорошо отлажены контратаки, а на последнем рубеже надёжен Доминик Ливакович. Именно он стал первым номером сборной Хорватии после того, как Даниэль Субашич завершил международную карьеру.



И всё же восемь очков кажутся перебором. «Фейеноорд» произвёл даже более цельное впечатление, хотя результаты скромнее. Тут полный порядок с организованностью и прессингом. Опытнейший Дик Адвокат своё дело знает. Скажем, в Москве неделю назад голландцы на удивление спокойно сдержали в меньшинстве ЦСКА (0:0).

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Ударов красно-синие нанесли предостаточно, однако по-настоящему острых моментов практически не было. Пожалуй, шансы южан справедливо оцениваются выше. Состав у них поинтереснее, плюс своё поле. Напрягают несколько факторов. Первый — гости не играли в выходные в национальном первенстве и должны быть свежее. Недельный цикл при столь жутком графике — большое преимущество.



Второй — дисквалификация Николая Йоргенсена, который удалился в Москве. Это ключевой исполнитель группы атаки, в позиционном нападении он бы сильно помог. И третий — гостей полностью устроит ничья. То есть они с огромной долей вероятности отдадут территорию и усядутся в оборону. Центральные защитники и вратарь у синих в порядке, пробить этот блок непросто.



Победа «Фейеноорда» по владению и угловым с форой — отличные варианты, но на момент написания текста этой линии у букмекеров не было. Мы бы выбирали между «обе забьют — нет» за 2.19 и тотал меньше 2.5 мяча за 2.07. Пока хорваты на групповом этапе не пропускали — разница голов 4:0.

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Цена ошибки для голландцев высока, в случае поражения даже победа над «Вольфсбергом» в Австрии может оставить за бортом турнира. Потому раскрываться и лезть вперёд большими силами они раньше времени не рискнут. Раз так, большое количество голов мы вряд ли увидим.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Динамо З» 3 декабря 2020 года

«Динамо» единолично возглавляет квартет, ничья его полностью устроит. У хозяев положение менее устойчивое. Скорее всего, «Фейеноорд» будет владеть территорией, но делать это с оглядкой на ворота. Хорваты здорово бегут в контратаки, а проигрывать подопечным Дика Адвоката нельзя. Большого количества голов тут не будет.

Ставка: обе забьют — нет за 2.19.