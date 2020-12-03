«Ювентус» — «Динамо» Киев: результат матча 2 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Во втором тайме, на 57-й минуте, форвард Криштиану Роналду упрочил преимущество гостей. Через 9 минут нападающий «Ювентуса» Альваро Мората довёл счёт до разгромного.
Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.27, с 1000 рублей игрок бы получил 1270 рублей. Успех «Динамо» оценивался в 13.75. Поставить на ничью предлагали за 6.05.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.72, «обе забьют — нет» — за 1.75, гол Криштиану Роналду — за 1.60. На победу туринцев всухую давали 2.40.
- 3 декабря 2020
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:22
-
07:14
-
01:05
-
00:52
- 2 декабря 2020
-
23:05
-
22:51
-
22:00
-
21:00
-
20:52
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15