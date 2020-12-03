«Ювентус» — «Динамо» Киев: какой счёт, как сыграли, кто выиграл, какие прогнозы зашли

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Во втором тайме, на 57-й минуте, форвард Криштиану Роналду упрочил преимущество гостей. Через 9 минут нападающий «Ювентуса» Альваро Мората довёл счёт до разгромного.



Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.27, с 1000 рублей игрок бы получил 1270 рублей. Успех «Динамо» оценивался в 13.75. Поставить на ничью предлагали за 6.05.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.72, «обе забьют — нет» — за 1.75, гол Криштиану Роналду — за 1.60. На победу туринцев всухую давали 2.40.