«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.27.



«Итак, нас ждёт очередное татарстанское дерби. Очень принципиальное сражение двух команд из одной республики, так что будет битва, сеча. В предыдущем матче барсы в Балашихе уступили омскому «Авангарду» — 0:3.



Думаю, в этом поединке они всё же соберутся и победят, несмотря на выезд. Там не так далеко же им ехать от домашней арены. Всё будет зависеть от иностранцев, в матче с омичами они себя не проявили. Хотя по составу команда-то явно сильнее. Так что казанцы в одну-две шайбы в этом сражении выиграют.



Две встречи в ноябре команды уже провели на арене казанской команды. В обеих «Ак Барс» взял верх над своим соперником — 3:2. Кроме того один матч в октябре сыграли и в Нижнекамске. Там также на табло был зафиксирован счёт 3:2 в пользу хозяев.



Это очень ответственная игра для обоих коллективов, дерби. Ведь казанцы считаются сильнейшей командой. Повторюсь, ехать барсам не очень далеко — всё равно что «Спартаку» в Подольск прокатиться из Москвы. Приблизительно то же самое получится, хотя и подальше Казань от Нижнекамска расположена, так что устать не успеют. Я даже не исключаю того, что «Ак Барс» победит всухую. Если их вратарь соберётся, то точно «сухарь» заработает», — сказал Кожевников.