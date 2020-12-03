«Арсенал» — «Рапид»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Рапид».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.51.
«Встречаются лидеры группы. «Арсенал» выиграл все матчи за явным преимуществом, в то время как «Рапид» идет пока с 50% результатом.
В этом матче я бы взял победу «Арсенала». Также мне кажется, что игра будет низовой, а «Рапид» не забьет. Да, «Арсенал», как правило, в Лиге Европы выдает верховые встречи и забивает в последних матчах много. Однако сейчас такой период, когда команды выглядят не так свежо, как на старте сезона. Еще «Рапид» – та команда, которая на выезде играет более аккуратно, чем дома».
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В АПЛ лондонцы ужасны, зато в Лиге Европы они короли.
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