«Арсенал» — «Рапид»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Рапид».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.51.



«Встречаются лидеры группы. «Арсенал» выиграл все матчи за явным преимуществом, в то время как «Рапид» идет пока с 50% результатом.



В этом матче я бы взял победу «Арсенала». Также мне кажется, что игра будет низовой, а «Рапид» не забьет. Да, «Арсенал», как правило, в Лиге Европы выдает верховые встречи и забивает в последних матчах много. Однако сейчас такой период, когда команды выглядят не так свежо, как на старте сезона. Еще «Рапид» – та команда, которая на выезде играет более аккуратно, чем дома».