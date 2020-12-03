Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» — «Рапид»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

«Арсенал» — «Рапид»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Рапид».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.51.

«Встречаются лидеры группы. «Арсенал» выиграл все матчи за явным преимуществом, в то время как «Рапид» идет пока с 50% результатом.

В этом матче я бы взял победу «Арсенала». Также мне кажется, что игра будет низовой, а «Рапид» не забьет. Да, «Арсенал», как правило, в Лиге Европы выдает верховые встречи и забивает в последних матчах много. Однако сейчас такой период, когда команды выглядят не так свежо, как на старте сезона. Еще «Рапид» – та команда, которая на выезде играет более аккуратно, чем дома».

«Арсенал» — «Рапид». Прогноз: Артета и Обамеянг отведут душу перед дерби с Моуринью
В АПЛ лондонцы ужасны, зато в Лиге Европы они короли.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020