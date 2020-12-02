«Арсенал» — «Рапид». Прогноз: Артета и Обамеянг отведут душу перед дерби с Моуринью

3 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — «Рапид». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Рапида» оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Поставить на ничью предлагают за 5.15.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Рапид» 3 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Арсенал» — «Рапид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Арсенал» Лондон — «Рапид» Вена (03.12.2020)

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

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3 декабря в Лондоне «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» сразится с «Рапидом», начало — в 23:00 мск. С одной стороны, хозяевам уже ничего не надо. Они добыли четыре победы из четырёх возможных и гарантировали себе выход в плей-офф. Для первого места достаточно набрать одно очко в оставшихся турах.



С другой, «канониры» сейчас находятся в такой ситуации, когда нужна каждая победа. Потому что тренерский штаб и футболисты находятся под серьёзным давлением. В Лиге Европы действительно красота, достаточно взглянуть на разницу голов (12:2). А вот в чемпионате Англии сплошной кошмар.



13 очков в 10 турах и 14-е место в турнирной таблице. Прямо между «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас». И отдельная боль — жалкие 10 мячей. Меньше только у «Вест Бромвича», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед». Именно эти клубы после 10 туров составляют зону вылета АПЛ.

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После продления контракта абсолютно расслабился Пьер-Эмерик Обамеянг, крайне редко напоминает о себе Александр Ляказетт, говорить что о Николасе Пепе даже не хочется. Томас Парти вроде бы вдохнул жизнь в центр поля, но получил травму в первой половине ноября и с тех пор не появлялся.



А без него на полузащиту «канониров» больно смотреть. Впрочем, это касается внутреннего первенства, где соперники в полном порядке. Зато в Лиге Европы хватает и текущего уровня. Понятно, что тренерский штаб побережёт лидеров перед дерби с «Тоттенхэмом», которое состоится уже в воскресенье.



Но даже резервисты «Арсенала» по исполнительскому мастерству никак не хуже скромного «Рапида». Успехи гостей ограничиваются победами над «Дандолком», для которого сам факт попадания в групповую стадию еврокубка — уже достижение. Австрийцы на своём поле чудом не отобрали очки у лондонцев, когда Бернд Лено начудил на месяц вперёд. И теперь находятся в сложном положении.

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«Мольде» вряд ли испытает проблемы с «Дандолком» в пятом туре, а очную встречу первого круга норвежцы забрали всухую (1:0). Соответственно, если зацепить очки в Англии австрийцам не удастся, в последнем туре придётся побеждать любой ценой. И желательно — с разницей в два мяча.



Скорее всего, Артета выпустит резервистов, а футболисты основы выйдут на замену в случае необходимости. Перед дерби важно снова ощутить уверенность в своих силах. Раз уж в АПЛ ничего не клеится, нужно хотя бы отвести душу в Лиге Европы. Мы бы выбирали между Ф1 (-1) за 1.67 и П1 + тотал меньше 4.5 гола за 2.04. Ждём чего-то в районе 2:0 или 3:1. Без блеска, но и без повода для критики.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Рапид» 3 декабря 2020 года

«Арсенал» уже обеспечил себе путёвку в плей-офф Лиги Европы, но валять дурака вряд ли станет. Во-первых, всё же играть будут на своём поле. Во-вторых, впереди дерби с «Тоттенхэмом», перед которым нужно хоть немного поднять уверенность в собственных силах. Скорее всего, лидеры начнут на скамейке и выйдут после перерыва в случае необходимости. Разгрома тут не ждём, а аккуратную победу фаворита — вполне.

Ставка: победа «Арсенала» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.04.