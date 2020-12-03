ЦСКА — «Вольфсберг»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Лиги Европы!
Сегодня, 3 декабря, ЦСКА встретится с «Вольфсбергом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало — в 20:55 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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- 3 декабря 2020
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