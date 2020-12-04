«Барыс» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 4.40.

На днях «Локомотив» обменял Магнуса Пяярви на Теему Пулккинена — вариант любопытный, финн вполне способен расшевелить проблемное большинство. Впрочем, это уже на будущее: в Казахстане он точно не сыграет, не успевают оформить документы.



А жаль, ведь «Барыс» в последнее время наконец-то стал подавать признаки жизни. Здорово смотрелись в Санкт-Петербурге против СКА, остановившись в шаге от набранных очков (3:4). А затем добыли две победы кряду — в родных стенах задушили «Спартак» (2:1) и ХК «Сочи» (2:0). Это уже совсем другое дело.



Девятая строчка Восточной конференции, правда, никуда не делась, до зоны плей-офф два очка. Слишком много осечек было допущено прежде. Но все конкуренты провели на три-пять игр больше, а потому «барсы» остаются хозяевами положения. Надо только сохранить набранный темп.



Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву». Пожалуй, это справедливо. В то же время второй лёгкой прогулки у них быть не должно. «Барыс» за прошедшие недели встрепенулся, да и фактор своего льда исключать не стоит. Можно даже рассмотреть лобовую ничью за 4.40. Вариант понадёжнее — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79.



Без Даррена Дица созидать хозяевам будет тяжелее, но в обороне они в последнее время добавили, а вратари достаточно выручают. Града голов не ждём. Думаю, дело дойдёт до нервной концовки.