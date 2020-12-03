«Барыс» — «Локомотив». Прогноз: клуб из Казахстана ответит Скабелке на 2:7 в Ярославле

Вторая в сезоне битва Андрея Скабелки и Эдди Паскуале против своего бывшего клуба.

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Локомотив». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех «Барыса» идёт за 2.99.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Локомотив» 4 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Локомотив» 4 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Локомотив» Ярославль (04.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На пятницу, 4 декабря, запланированы всего два матча. Наиболее ранний стартует в 20:30 мск в Нур-Султане. «Барыс» сразится с «Локомотивом». Это вторая в сезоне битва Андрея Скабелки и Эдди Паскуале против своего бывшего клуба. Первая состоялась 3,5 недели назад и прошла в одну калитку.

Ярославцы на своём льду разнесли соперника со счётом 7:2, быстро убив интригу. Забивали на любой вкус, несколько голов получились эстетскими. Правда, с тех пор многое изменилось. «Железнодорожники» тогда сметали всё на своём пути, растягивая победную серию. Дальше результаты просели.

Ниже определённой планки команда не опускается, затяжных неудачных серий избегает. Как правило, чередует по паре-тройке побед и поражений. Этого хватает, чтобы уверенно держаться на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции: 44 очка в 31 матче. У СКА столько же, но лидер дивизиона по регламенту КХЛ автоматически попадает в топ-2. А бороться на дистанции с ЦСКА практически нереально.

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Потому основная задача — не сползти вниз, благо что преследователи стабильностью не отличаются. На днях «Локомотив» обменял Магнуса Пяярви на Теему Пулккинена — вариант любопытный, финн вполне способен расшевелить проблемное большинство. Впрочем, это уже на будущее: в Казахстане он точно не сыграет, не успевают оформить документы.

А жаль, ведь «Барыс» в последнее время наконец-то стал подавать признаки жизни. Здорово смотрелись в Санкт-Петербурге против СКА, остановившись в шаге от набранных очков (3:4). А затем добыли две победы кряду — в родных стенах задушили «Спартак» (2:1) и ХК «Сочи» (2:0). Это уже совсем другое дело.

Девятая строчка Восточной конференции, правда, никуда не делась, до зоны плей-офф два очка. Слишком много осечек было допущено прежде. Но все конкуренты провели на три-пять игр больше, а потому «барсы» остаются хозяевами положения. Надо только сохранить набранный темп.

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Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву». Пожалуй, это справедливо. В то же время второй лёгкой прогулки у них быть не должно. «Барыс» за прошедшие недели встрепенулся, да и фактор своего льда исключать не стоит. Можно даже рассмотреть лобовую ничью за 4.40. Вариант понадёжнее — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79.

Без Даррена Дица созидать хозяевам будет тяжелее, но в обороне они в последнее время добавили, а вратари достаточно выручают. Потому града голов не ждём. На наш взгляд, дело дойдёт до нервной концовки.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Локомотив» 4 декабря 2020 года

В середине ноября «Локомотив» разгромил «барсов» со счётом 7:2, однако теперь играть предстоит в Казахстане. Хозяева добавили: здорово смотрелись в Санкт-Петербурге, пропустили всего одну шайбу в двух предыдущих встречах. Теперь ярославцам будет гораздо тяжелее. Рискнём проверить лобовую ничью за 4.40. Тут должно быть интересно.

Ставка: ничья за 4.40.