«Барыс» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 4 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Локомотив».
Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.97.
«Наконец-то и «Барыс», и «Локомотив» собрались с мыслями и силами и даже перестали валять дурака. И тут же календарь свёл их вместе, словно бы давая нам возможность разобраться, кто из них лучше возвращается в сезон.
По идее, «железнодорожники» выглядят основательнее, но во многом за счёт того, что их возвращение, пусть и затянувшееся по времени, началось немного раньше. То есть с этой стороны у гостей вроде бы должно быть преимущество. Но оно рушится под напором статистики личных встреч, которая утверждает, что в «междусобойчиках» казахстанской и ярославской команд решающее значение имеет фактор своей площадки. Потому что в последних десяти матчах восемь раз побеждали хозяева. В общем, своеобразный аналог стихийного бедствия: ты можешь быть против, можешь возмущаться в ООН и изо всех сил готовиться, но налетает цунами – и всё.
Лично я считаю эту статистику определяющей. Поскольку давно уже обратил внимание на тот факт, что очень многие статистические выкладки в Континентальной лиге, такие устоявшиеся тренды работают, несмотря на глобальные изменения, происходящие в клубах и с клубами. И если кто-то стал чьим-то «своим клиентом», то избавиться от этого клейма не помогает даже самый обильный бюджет. В нашем же случае «своим клиентом» стали гости, и поэтому «Локомотиву» надо смириться и принять нур-султановскую зуботычину, если таковая последует. А она скорее всего последует.
Итак, тяжёлый для обоих соперников поединок завершится минимальной победой хозяев, зато в основное время. А тренд у всей серии «Барыс» — «Локомотив» не только сохранится, но и в очередной раз подтвердится и укрепится», — сказал Лебедев.
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