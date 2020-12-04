«Герта» — «Унион»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Герта» — «Унион».
Ставка: обе забьют за 1.56.
«Унион» в этом сезоне очень результативен — команда забивала во всех девяти турах независимо от результата. Отмечу также, что берлинцы ни разу не проиграли пока на выезде.
«Герта» в прошлом туре сыграла 0:0 с «Байером» на выезде (лишь один удар в створ со стороны хозяев), что является сенсацией, учитывая привычную результативность Леверкузена. И это был лишь второй матч в сезоне для «Герты» как без забитых мячей, так и без пропущенных. Не думаю, что дома против «Униона» в Берлинском дерби «Герта» закроется, как в гостях у «Байера», поэтому есть повод ждать более результативного футбола. Тем более что матч — принципиальное дерби», — сказал Симонов.
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