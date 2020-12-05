«Трактор» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — СКА.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы с учётом ОТ и буллитов за 2.66.

«Убрал бы лирику, что еще в прошлом сезоне Анвар Гатиятулин работал в СКА, а теперь возглавил «Трактор» и вот в Челябинске хотел бы показать бывшему клубу, где раки зимуют. Во-первых, не верю, что неэмоциональный Анвар способен на такие страсти. Во-вторых, реванш был взят 18 ноября, когда «Трактор» в Питере обыграл СКА (1:0).

Надо смотреть на состояние команд. «Трактор» в последних пяти матчах, которые были после триумфа в Питере, уступил три раза – в Челябинске с московским «Динамо» (2:5), Нижнекамске (3:5) и Нижнем Новгороде (0:2). Две победы – над разобранным «Автомобилистом» (4:3 ОТ) и рижским «Динамо» (4:3), слабейшим клубом лиги, получились натужными.

СКА проиграл в двух последних матчах – дома с «Йокеритом» (1:2 по буллитам) и в гостях с «Металлургом» (1:2), причем вел 1:0, но победа уплыла в концовке. Однако здесь я отмечу то, что СКА уже три матча подряд забивает один или два гола даже с учетом дополнительного времени. То есть атака там выступает слабо.



Взял бы тотал меньше 4.5 даже с учетом дополнительного времени и буллитов, за что дают кэф 2.66. Почти не сомневаюсь, что «Трактор» снова будет играть против СКА строго от обороны, а питерский клуб показывает в последнее время точно такой же хоккей".