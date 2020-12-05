«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: ничья за 4.18.
«Невероятно сложный матч для прогнозирования.
Во-первых, у «Айнтрахта» четыре ничьи подряд, он играет дома против «Боруссии», которая в гостях играет не так уверенно, как дома, хотя некоторых матчей Лиги чемпионов это не касается. Но в Бундеслиге все несколько иначе.
Во-вторых, «Дортмунд» ни разу не сыграл вничью в нынешнем сезоне, проиграв уже три раза. «Айнтрахт» шесть раз сыграл вничью – это самый большой показатель среди всех команд, у него только одно поражение. Вряд ли «Айнтрахт» выиграет у «Боруссии», но и «Боруссия» вряд ли выиграет. Поэтому мне ничего не остается, кроме как спрогнозировать пятую ничью подряд «Айнтрахта» в матче против «Боруссии». Дортмундцам предстоит сложный выездной матч в Лиге чемпионов против «Зенита». Что касается «Айнтрахта», то его мощностей пока не хватает, чтобы выиграть у «Боруссии» у себя дома, но проиграть он тоже не должен.
Короче говоря, новая ничья «Айнтрахта».
- 5 декабря 2020
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
- 4 декабря 2020
-
21:00