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«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура чемпионата Германии

«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ничья за 4.18.

«Невероятно сложный матч для прогнозирования.

Во-первых, у «Айнтрахта» четыре ничьи подряд, он играет дома против «Боруссии», которая в гостях играет не так уверенно, как дома, хотя некоторых матчей Лиги чемпионов это не касается. Но в Бундеслиге все несколько иначе.

Во-вторых, «Дортмунд» ни разу не сыграл вничью в нынешнем сезоне, проиграв уже три раза. «Айнтрахт» шесть раз сыграл вничью – это самый большой показатель среди всех команд, у него только одно поражение. Вряд ли «Айнтрахт» выиграет у «Боруссии», но и «Боруссия» вряд ли выиграет. Поэтому мне ничего не остается, кроме как спрогнозировать пятую ничью подряд «Айнтрахта» в матче против «Боруссии». Дортмундцам предстоит сложный выездной матч в Лиге чемпионов против «Зенита». Что касается «Айнтрахта», то его мощностей пока не хватает, чтобы выиграть у «Боруссии» у себя дома, но проиграть он тоже не должен.

Короче говоря, новая ничья «Айнтрахта».

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