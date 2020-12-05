«Бавария» – «Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 10-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Бавария» – «Лейпциг» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.
«Прямо сейчас это матч двух лидеров. Если «Бавария» выиграет, а она в определённой степени сэкономила силы против «Атлетико», то уйдёт в отрыв. Но матчи между «Баварией» и «Лейпцигом» в последнее время получаются даже упорнее, чем немецкое «класико». В первую очередь потому, что Нагельсманн более смелый тренер относительно Люсьена Фавра («Боруссия» Дортмунд).
Из последних восьми встреч между мюнхенцами и «Лейпцигом» только в двух было забито три гола. Статистика указывает на то, что в этом матче можно играть низ. Предлагаю поставить на тотал меньше 3.5. Учитывая коэффициент, это очень хорошая ставка».
- 5 декабря 2020
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