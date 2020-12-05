«Вест Хэм» – «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 11-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.64.
«Это ещё один матч, где хочется поставить на голы. И одной из причин, пусть, конечно, и не самой значимой, является долгожданное присутствие зрителей на трибунах.
У «молотобойцев» три победы подряд. Команда Мойеса играет в простой, не самый зрелищный, но эффективный футбол. Она регулярно создаёт моменты у чужих ворот и исправно их реализует – «Вест Хэм» забивает в 12 матчах подряд.
«МЮ», в свою очередь, пропускал как минимум раз в шести из последних семи матчей. Манкунианцы регулярно создают остроту у чужих ворот, но частенько испытывают проблемы в переходных фазах – Сульшеру никак не удаётся наладить действия игроков при потерях мяча. Собственно, поэтому именно контратакующий стиль больше всего подходит его команде.
Но тут гости наверняка мячом владеть будут больше. У них будут свои моменты, но и лондонцы что-то да создадут и уязвимой обороной «Юнайтед» воспользуются».
- 5 декабря 2020
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:20