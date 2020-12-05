«Вест Хэм» – «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 11-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.64.

«Это ещё один матч, где хочется поставить на голы. И одной из причин, пусть, конечно, и не самой значимой, является долгожданное присутствие зрителей на трибунах.



У «молотобойцев» три победы подряд. Команда Мойеса играет в простой, не самый зрелищный, но эффективный футбол. Она регулярно создаёт моменты у чужих ворот и исправно их реализует – «Вест Хэм» забивает в 12 матчах подряд.



«МЮ», в свою очередь, пропускал как минимум раз в шести из последних семи матчей. Манкунианцы регулярно создают остроту у чужих ворот, но частенько испытывают проблемы в переходных фазах – Сульшеру никак не удаётся наладить действия игроков при потерях мяча. Собственно, поэтому именно контратакующий стиль больше всего подходит его команде.



Но тут гости наверняка мячом владеть будут больше. У них будут свои моменты, но и лондонцы что-то да создадут и уязвимой обороной «Юнайтед» воспользуются».