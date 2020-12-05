«Кадис» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 12-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Кадис» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74.



«Думаю, «Кадис» тут проиграет, потому что «Барселона» Рональда Кумана набрала ход. В последних трех матчах она одержала три крупные победы с общим счетом 11:0. Самое главное, что две из них были без Лионеля Месси, который не играл против киевского «Динамо» и «Ференцвароша».



Команды слабые, поэтому 11:0 никому в Испании не должно вскружить голову. У «Барселоны» по-прежнему кадровые проблемы особенно в центре поля, где травмированы три из четырех основных защитников. Думаю, что сейчас «Барселона» победит. То, что группа лидеров не ездила на матч в Будапешт — это большой плюс для «Барселоны». А то, что те игроки, которые то играют в основе, то не играют, а именно они выступали против «Ференцвароша» — все они провели очень добротный матч. Все они в хорошем состоянии, а лидеры во главе с Месси отдохнули.



Думаю, эта ситуация очень хорошо благоволит «Барселоне» сыграть хорошо против «Кадиса». В то же время думаю, что игра не будет результативной. Несмотря на то что у «Барселоны» есть проблемы, но ее соперники ими не пользуются, но и «Кадис» все же не та команда, которая может много наколотить даже обескровленной обороне «Барселоны». Больше одного гола тут «Кадис» не забьет. Это в принципе низовая команда. Меньше «Кадиса» в Примере забили всего три команда и то всего на один гол. «Кадис» и пропускает мало, то есть это супер низовая команда. К тому же в составе «Кадиса» не будет основного нападающего Альваро Негредо.



В такой ситуации, мне кажется, «Барселона» выиграет, но победит через низ. Поставлю на победу «Барселоны» через тотал 4.5 мяча за 1.74. Кроме того, мне кажется, можно поставить на победу «Барселоны» с разницей в 1-2 гола за очень хороший коэффициент 2.10».