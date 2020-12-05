«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Александра Мостового на матч 17-го тура РПЛ в Москве

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Тамбов».



Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 2.19.

«Среди лидеров сезона Российской Премьер-Лиги у московского «Спартака» преимущество – команда не тратит силы на выступления в еврокубках, впрочем, другие представители России похоже также, особо не напрягаются.



В последнем матче, который прошел в прошлое воскресенье «Спартак» обыграл «Ротор» (2:0), прервав серию из трех неудачных поединков. За 16 туров «красно-белые» смогли добыть девять викторий и 32 очка, столько же, как и у «Зенита» и ЦСКА, с которыми столичный клуб возглавляет турнирную таблицу.



У «Тамбова» ситуация приближается к критической. «Горожане» имеют на счету по три победы и ничьи, которые принесли 12 баллов. Такой результат отправил «волков» на 14-е место в таблице, при этом отрыв от 15-й «Уфы» составляет два пункта. В четырех последних турах гости потерпели поражения, уступив в минувшее воскресенье именно 15-й команде турнирной таблицы с разгромным счетом 0:4.



Жду однозначной победы «Спартака». «Тамбов» в ужасном состоянии, особенно после последнего матча, но уверен, что ребята будут упираться и без боя эту игру не сдадут. Что до «народной команды», то если не выигрывать на своем поле у таких соперников, то разговоров о медалях быть и не может.



Ожидаю уверенный успех столичных, на что и сделаю ставку».