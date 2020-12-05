«Севилья» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Реал» Мадрид в 12-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.35.

«У «Реала» сейчас каждая игра чрезвычайно важна. Вроде бы после двух побед над «Интером» появился повод для хорошего настроения. Но потом травмировался Азар, команда проиграла «Алавесу». После этого проиграли снова «Шахтёру». Бензема там вернулся, но Рамоса всё ещё нет. Поползли слухи о возможном увольнении Зидана, но, на мой взгляд, это глупость. Люди выбывают один за другим, причём по разным причинам, как тренеру работать в такой ситуации?



«Севилья» выиграла три игры в чемпионате и почти поравнялась с «Реалом», но её игру я бы яркой не назвал. С трудом победы даются. А на этой неделе в Лиге чемпионов без шансов проиграли дома «Челси» — 0:4. Да, игра ничего не значила. Но такой счёт эмоционально может и прибить.



Обычно игры между командами получаются очень результативными, если не брать прошлый год. Сейчас и тем, и другим крайне важно победить, поэтому жду острой игры с обеих сторон. Мой прогноз — «тотал больше 3 мячей».