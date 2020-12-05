«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.

«Атлетико» сейчас в большом порядке, он идет в лидерах чемпионата Испании. Ни одного поражения команда не потерпела. Она остается единственной в Примере, кто еще ни разу не проигрывал. У команды Симеоне серия из шести побед подряд в чемпионате, причем пропустила она за это время лишь раз — от «Осасуны» в последние минуты. Хорват Будимир тогда забил.



Сейчас «Атлетико» играть с «Вальядолидом», который неплохо смотрелся в последних матчах. Три игры без поражений у команды Серхио Гонсалеса. Где-то чуть повезло, где-то дожали Бильбао, воспользовались ситуацией с «Гранадой», у которой ряд футболистов не играли из-за коронавируса. Но «Атлетико» — это совсем другой коленкор. Возможно, в этой встрече вернется Луис Суарес, который отбыл свою изоляцию из-за положительного теста.



В последних трех домашних встречах «Атлетико» не пропускал от «Вальядолида». Не исключаю, что и здесь не пропустит. Я комментировал матч в прошлом сезоне. Там очень тяжело было «Атлетико», а забили только в концовке после ошибки вратаря.



После матча с «Баварией» «Атлетико» постарается сыграть в эконом-варианте. «Атлетико» выиграет, но не больше трех мячей будет забито. Мой вариант — «победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.76. Также можно было бы рассмотреть вариант с голом Жоау Феликса. Он в огне, забивает почти в каждой игре. Гол Феликса идет за 2.38. Не исключаю, что Симеоне даст Феликсу немного отдохнуть, но почему бы не рассмотреть его гол".