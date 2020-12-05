Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.

«Атлетико» сейчас в большом порядке, он идет в лидерах чемпионата Испании. Ни одного поражения команда не потерпела. Она остается единственной в Примере, кто еще ни разу не проигрывал. У команды Симеоне серия из шести побед подряд в чемпионате, причем пропустила она за это время лишь раз — от «Осасуны» в последние минуты. Хорват Будимир тогда забил.

Сейчас «Атлетико» играть с «Вальядолидом», который неплохо смотрелся в последних матчах. Три игры без поражений у команды Серхио Гонсалеса. Где-то чуть повезло, где-то дожали Бильбао, воспользовались ситуацией с «Гранадой», у которой ряд футболистов не играли из-за коронавируса. Но «Атлетико» — это совсем другой коленкор. Возможно, в этой встрече вернется Луис Суарес, который отбыл свою изоляцию из-за положительного теста.

В последних трех домашних встречах «Атлетико» не пропускал от «Вальядолида». Не исключаю, что и здесь не пропустит. Я комментировал матч в прошлом сезоне. Там очень тяжело было «Атлетико», а забили только в концовке после ошибки вратаря.

После матча с «Баварией» «Атлетико» постарается сыграть в эконом-варианте. «Атлетико» выиграет, но не больше трех мячей будет забито. Мой вариант — «победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.76. Также можно было бы рассмотреть вариант с голом Жоау Феликса. Он в огне, забивает почти в каждой игре. Гол Феликса идет за 2.38. Не исключаю, что Симеоне даст Феликсу немного отдохнуть, но почему бы не рассмотреть его гол".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020