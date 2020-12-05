«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «Баварии» за 1.52, тотал больше 3.5 мяча за 1.85.
«Лейпциг» – один из самых неудобных соперников для «Баварии». Неважно, в каком состоянии находится «Мюнхен». К тому же «Лейпциг» здорово выглядит в Лиге чемпионов. Однако команда стала много пропускать.
Известно, что «Бавария» интересуется центральным защитником «Лейпцига» Юпамекано. Наверняка она будет пристально наблюдать за ним в этой игре, а сам Юпамекано попробует показать себя в наилучшем свете.
Однако о других защитниках «Лейпцига» этого сказать будет нельзя. В то же время атака у «быков» достаточно надежная. Она способна забить «Баварии», которая имеет серьезные проблемы с обороной.
Нас ждет веселый матч, хотя в последнее время тяжело дождаться голов в этом противостоянии. Однако сегодняшний матч будет исключением.
Поэтому я предполагаю, что в этом матче «Бавария» выиграет. Также я бы взял ТБ (3,5). В матче против прямых конкурентов по турнирной таблице «Бавария» играет результативно. Особенно это касается матчей против «Боруссии» Дортмунд. Мне кажется, против «Лейпцига» будет то же самое. Так что веселье нам обеспечено".
- 5 декабря 2020
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