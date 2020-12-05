Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура Бундеслиги

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «Баварии» за 1.52, тотал больше 3.5 мяча за 1.85.

«Лейпциг» – один из самых неудобных соперников для «Баварии». Неважно, в каком состоянии находится «Мюнхен». К тому же «Лейпциг» здорово выглядит в Лиге чемпионов. Однако команда стала много пропускать.

Известно, что «Бавария» интересуется центральным защитником «Лейпцига» Юпамекано. Наверняка она будет пристально наблюдать за ним в этой игре, а сам Юпамекано попробует показать себя в наилучшем свете.

Однако о других защитниках «Лейпцига» этого сказать будет нельзя. В то же время атака у «быков» достаточно надежная. Она способна забить «Баварии», которая имеет серьезные проблемы с обороной.

Нас ждет веселый матч, хотя в последнее время тяжело дождаться голов в этом противостоянии. Однако сегодняшний матч будет исключением.

Поэтому я предполагаю, что в этом матче «Бавария» выиграет. Также я бы взял ТБ (3,5). В матче против прямых конкурентов по турнирной таблице «Бавария» играет результативно. Особенно это касается матчей против «Боруссии» Дортмунд. Мне кажется, против «Лейпцига» будет то же самое. Так что веселье нам обеспечено".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020