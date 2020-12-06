«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч 11-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» – «Арсенал».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.10.

«Тоттенхэм» на своем поле встречается с «Арсеналом». Лондонское дерби всегда проходило в упорной борьбе, так будет и сегодня.



«Шпоры» проводят очень мощный сезон и заслуженно идут на первой строчке, уже одолев несколько английских грандов. К сожалению, расправиться в прошлом туре с «Челси» (0:0) не получилось, но клуб практически реабилитировался в Лиге Европы, забив трижды в ворота ЛАСКа (3:3).



На мой взгляд, игру в еврокубках во внимание брать не стоит, а вот в АПЛ хозяева рвут всех подряд. Думаю, они очень высоко завершат этот сезон и, возможно, поборются за титул. С большой долей вероятности, в дерби клуб очки не потеряет с такими высокими целями.



«Канонирам» удалось расположиться только на 13-й строчке, хотя выше все достаточно плотно и подняться можно было легко. В лиге не так давно они уступили «Вулверхэмптону» (1:2), а в еврокубках вынесли «Рапид» со счетом 4:1.



Думаю, фаворитом в лондоском противостоянии будет лидер турнирной таблицы. Гости не в своей тарелке в нынешнем первенстве. Безусловно, на принципиальную встречу они соберутся, только этого окажется недостаточно".