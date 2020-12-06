«Фиорентина» – «Дженоа»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» – «Дженоа».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.



«Фиорентина» сейчас на 17-м месте. У неё восемь баллов в активе. На самом деле её отставание от команд из середины таблицы не такое большое. Например, «Сампдория» с 11-й строчки опережает «Фиорентину» всего на три балла. Для «фиалок» ситуация в Серии А может измениться к лучшему. Но для этого нужно одерживать победы. А с этим у команды из Флоренции пока есть проблемы.



Не выигрывает «Фиорентина» уже четыре тура подряд. За это время она сыграла как с сильными командами, так и со слабыми. Итог пока один – поражение или, реже, ничья. Единственных успехов эта команда пока добивается в Кубке Италии. Там она в последних матчах обыграла «Удинезе» (1:0) и «Падову» (2:1).



Но «Дженоа» находится в ещё худшей ситуации. Она как раз идёт в зоне вылета с пятью очками. Её пока опережает «Торино», у которого в активе шесть баллов. «Дженоа» нужно сильнее напрячься, чтобы перестать претендовать на вылет из Серии А.



В этом сезоне «Дженоа» победила всего в одном матче. В первом туре она переиграла «Кротоне» — 4:1. С тех пор дважды ещё сыграла с ничейным результатом и в остальных матчах проиграла. Кроме крупного счёта с «Наполи» (0:6), матчи «Дженоа» обычно не отличаются результативностью. Эта команда мало пропускает, но ещё меньше забивает.



В этом плане игра «Фиорентины» сейчас схожа с «Дженоа». В чемпионате «фиалки» не забивают уже четыре тура подряд. Но за эти игры они пропустили всего пять мячей в общей сложности. Так что от их игры с «Дженоа» я особо много мячей не жду.



Думаю, игра будет равной. Команды находятся в похожих ситуациях. Обеим нужны очки. Угадывать точный результат я не буду. Предложу заключить пари на количество голов. Тут я склоняюсь к тому, что их будет меньше трёх".