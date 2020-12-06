«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.86.
«Мне кажется, в этом матче всё очевидно: «Ак Барс» играет на своём льду, и он безусловный фаворит. «Ак Барс» — лидер Восточной конференции, в прошлой игре в татарстанском дерби он уверенно обыграл «Нефтехимик» со счётом 6:1 и в хорошем настроении подходит к предстоящему матчу.
Будет крайне неожиданно, если «Автомобилист» сможет прервать свою уже очень продолжительную серию поражений. Можно сказать, что у него сейчас спад и, например, прошлый свой матч «Авто» проиграл на своём льду московскому «Динамо» с разгромным счётом 2:7. Правда, большую часть матча в воротах играл не Коварж. Конечно, он отличный вратарь и может дать шанс гостям на очки, но и у него бывают такие неудачные матчи, как с «Динамо». Возможно, это поражение в какой-то степени положительно скажется на команде и сможет её мобилизовать.
У «Ак Барса» сильная атака, и она сможет забросить несколько шайб и обеспечить победу своей команде. «Ак Барс» превосходит соперника в классе, игровые кондиции у казанцев на данный момент лучше. Так что победа Казани в основное время — где-то 3:1».
- 6 декабря 2020
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