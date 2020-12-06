«Шальке» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 10-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шальке» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.79.

«Шальке» сейчас обладает рекордной даже на европейском уровне серией матчей без побед. Честно говоря, не представляю себе, что должно произойти, дабы «Шальке» выиграл в этой встрече. «Байер» прекрасно понимает, что ему нужно оставаться в верхней части таблицы Бундеслиги и ни в коем случае не отпускать конкурентов. Команда, конечно, хочет вернуться в Лигу чемпионов. Для этого много чего нужно сделать. Но таких соперников нужно обыгрывать.



У «Шальке» очень много проблем. Собственно, этот клуб сейчас превратился в одну большую проблему. Думаю, скорее всего, «Шальке» вылетит из Бундеслиги. Но это тема совершенно для другого разговора.



В этом матче предлагаю ставить на «Байер» с форой (-1) с расходом» за 1.79. Возможно, дождемся момента, когда надо будет ставить на «Шальке», но пока это не тот случай".