«Сочи» — «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на игру 17-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Ахмат». Встреча в Сочи начнётся в 19:00 мск.



Ставка: победа «Сочи» за 2.50.



«Интересная игра. Команды не будут играть на морозном поле, на котором игроки замерзают, моментов практически нет, а сам газон полностью промёрз. Это всё-таки матч на юге. Здесь и одни, и другие будут играть в нормальный футбол.



«Ахмат» с Андреем Талалаевым, конечно, раскрепостился. Бернард Бериша просто красавец. Однако это от тренера идёт. Он ему разрешает всё. Естественно, «Ахмат» должен забить, но «Сочи» будет посильнее на своём поле. Поэтому я отдаю предпочтение южанам», — сказал Ловчев.

«Сочи» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Бериша продлят грустную серию Джанаева «Сочи» пропускает на протяжении девяти матчей чемпионата России, а грозненцы сейчас хороши.