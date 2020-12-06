«Сочи» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Бериша продлят грустную серию Джанаева

7 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Сочи» — «Ахмат». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 7 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» Грозный (7.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести три тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 17-го тура чемпионата России упакована в три дня. На понедельник, 7 декабря, остался последний матч. «Сочи» на стадионе «Фишт» сразится с «Ахматом», начало — в 19:00 мск. Долгое время хозяева шли в числе лидеров, однако затем результаты просели. Сейчас грозненцы находятся даже выше.



Подопечные Владимира Федотова в шести предыдущих турах добыли всего одну победу, над выхолощенным после Лиги чемпионов «Локомотивом» (2:1). Также можно занести в актив гостевую ничью с ЦСКА (1:1) — там смотрелись даже лучше, создали заметно больше. Подвела реализация.



В остальном — по 1:3 от «Зенита» и «Динамо», 1:1 с «Уфой» и 0:1 от «Урала». Где-то откровенно не везло, но в целом уровень футбола действительно просел. Восстановление Кристиана Нобоа затянулось, эквадорец вернулся лишь в минувшем туре. Без него с созиданием стало заметно хуже.

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Нобоа явно далёк от оптимальной формы, но даже в таком состоянии наверняка снова выйдет в основе. Между тем, неудачный отрезок опустил «Сочи» на девятое место. 24 очка в активе. Отставание от топ-5 совсем скромное, хотя для этого нужно как можно быстрее возвращаться в победную колею.



Сделать это будет сложно, ведь «Ахмат» сейчас чертовски хорош. Футболисты притёрлись к новому тренерскому штабу, тот определился с оптимальными сочетаниями. И понеслась. Всего одно поражение в восьми турах — 0:3 от «Ростова». Там был нереализованный пенальти Мелкадзе, удаление Швеца. Два из трёх голов пропустили в компенсированное время, так что счёт обманчив.



Успели одолеть «Урал» (2:0), «Уфу» (3:1), «Краснодар» (2:0) и «Тамбов» (1:0). Скатали ничьи с «Рубином» (1:1), «Зенитом» (2:2) и «Локомотивом» (0:0). Игра смотрится, моменты создаются. Те же нули с «железнодорожниками» получились незаслуженными, обе команды имели достаточно остроты.

«Шальке» — «Байер». Прогноз: 26-й матч без побед! «Горняки» достигли дна и могут вылететь «Шальке» не выигрывает в Бундеслиге с 17 января. И, естественно, занимает последнее место.

Тут надо бы добавить, что «Сочи» не играл на «ноль» с первой половины сентября. С тех пор — девять поединков РПЛ с пропущенным мячами. В восьми из которых доезжала ставка «обе забьют». На наш взгляд, логичнее играть против линии. Грозненцы обрели уверенность и не опускаются ниже определённой планки вне зависимости от соперника и места проведения встречи.



Вариантов достаточно. Для экспресса сгодится классический Х2 за 1.59. Мы бы выбирали между ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.95 и П2 с нулевой форой за 2.13. «Ахмат» вплотную подобрался к топ-5 и не намерен останавливаться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» 7 декабря 2020 года

Грозненцы набрали отличный ход — всего одно поражение в восьми турах, да и там было удаление с нереализованным пенальти. Топ-5 уже близко, а «Сочи» в последнее время сбавил обороты. Одна победа в шести поединках, а главное — на «ноль» подопечные Владимира Федотова не играли с первой половины сентября. Возьмём индивидуальный верх гостей.



Ставка: ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.95.