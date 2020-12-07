СКА – «Динамо» Рига: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Динамо» Рига.



Ставка: победа СКА минимум в 3 шайбы за 1.85.



«Глядя на афишу матча, с ужасом понимаешь, какой же ты древний. Потому что еще помнишь те времена, когда обе команды котировались на одном уровне. Несмотря на то, что в СКА уже начинали подтираться 500-евровыми купюрами, а в Риге, в своем втором пришествии, как и в тихоновско-юрзиновские времена, жили от получки до получки. И вот теперь СКА для полного счастья (нет, даже не счастья, а щастья) не хватает только фарм-клуба в НХЛ, где-нибудь в Тампе или в Далласе. А в «Динамо» осталась только поговорка, что у него, как у латыша, только… э-э-э… сами знаете, что, да душа.



И вот, к такому СКА, который сперва месяц лежал «мехом кверху», потом еще месяц валял дурака, но как раз сейчас разбегался-раскатился и начал играть в хоккей, причем у него это неплохо получается, приезжает такое «Динамо». Которое многострадальный Скудра четвертый месяц пытается вывести из комы: делает искусственное дыхание, колет в сердце адреналин и прочие транквилизаторы, лупит по щекам, но пока все без особого результата. Простите, вы еще не знаете, кто в этом матче победитель?



В общем, не смешите мои тапочки. Ладно бы еще играли в Риге, и Брагину с Ротенбергом пришлось бы собирать команду по рижским барам – и в этом случае шансы «Динамо» были бы ничтожны. Но они там хотя бы были. А в Питере их нет от слова «вообще».



СКА, конечно же, победит. Хотя бы для того, чтобы над ним не смеялись. Конечно же, сделает это в основное время. И, конечно же, с приличным преимуществом в пяток шайб» — сказал Лебедев.