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«Сочи» – «Ахмат»: прогноз Артура Петросьяна на встречу РПЛ

«Сочи» – «Ахмат»: прогноз Артура Петросьяна на встречу РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» – «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.90.

«У одних явный подъём, у других – спад. «Ахмат» не проигрывает уже шесть матчей, переиграв за это время «Краснодар» и сыграв вничью с «Зенитом» и «Локомотивом». Команда Талалаева выглядит организованной и интересной в атаке. Прибавляет Бериша, раскрывается Полярус… Думаю, оставшиеся в этом году матчи команда проведёт на хорошем уровне.

У «Сочи» всего одна победа в последних шести матчах. В прошлом туре южане нанесли всего один удар в створ ворот «Урала» и заслуженно уступили. Такое ощущение, что они переживают некий творческий кризис. В начале сезона команда Федотова выглядела поинтереснее и посвежее.

Скорее всего, находящиеся на ходу гости будут здесь ближе к победе», — сказал Петросьян.

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«Сочи» пропускает на протяжении девяти матчей чемпионата России, а грозненцы сейчас хороши.
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