«Сочи» – «Ахмат»: прогноз Артура Петросьяна на встречу РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» – «Ахмат».
Ставка: «Ахмат» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.90.
«У одних явный подъём, у других – спад. «Ахмат» не проигрывает уже шесть матчей, переиграв за это время «Краснодар» и сыграв вничью с «Зенитом» и «Локомотивом». Команда Талалаева выглядит организованной и интересной в атаке. Прибавляет Бериша, раскрывается Полярус… Думаю, оставшиеся в этом году матчи команда проведёт на хорошем уровне.
У «Сочи» всего одна победа в последних шести матчах. В прошлом туре южане нанесли всего один удар в створ ворот «Урала» и заслуженно уступили. Такое ощущение, что они переживают некий творческий кризис. В начале сезона команда Федотова выглядела поинтереснее и посвежее.
Скорее всего, находящиеся на ходу гости будут здесь ближе к победе», — сказал Петросьян.
- 7 декабря 2020
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:13
- 6 декабря 2020
-
21:37
-
21:30
-
20:32
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:55
-
17:46
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15